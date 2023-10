Angelo Bruschini von Massive Attack ist tot

Band äussert sich zum Tod von Angelo Bruschini

The Blue Aeroplanes kondolieren auf Facebook

Bruschini spielte auch für eine Reihe anderer Bands, darunter The Numbers, Rimshots und The Blue Aeroplanes, wobei letztere bereits am Montagabend in einem Facebook-Beitrag ihrem «Bruder» Tribut zollten. «Wir sind am Boden zerstört, den Tod unseres Bruders Angelo Bruschini bekannt zu geben», schrieben sie. «Unsere Gedanken sind in dieser schwierigen Zeit bei seiner Familie. Ruhe in Frieden, Ange x.»