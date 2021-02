War es Kinderarbeit? : Angelo Kelly muss 3000 Euro Busse für Auftritt von jüngstem Sohn zahlen

Für eine Gesangseinlage steht der vierjährige Sohn von Angelo Kelly auf der Bühne. Aus Sicht der Behörden ein Verstoss gegen das Gesetz.

Der Musiker Angelo Kelly muss wegen eines Bühnenauftritts seines jüngsten Sohnes (5) ein Bussgeld in Höhe von 3000 Euro zahlen. «Bei diesem Auftritt stand das Kind William für mindestens 30 Minuten auf der Bühne, hat dort mitgespielt, mitgesungen und ausserdem ein eigenes Lied interpretiert. Dabei handelt es sich um eine Beschäftigung im Sinne des Jugendarbeitsschutzgesetzes», sagte der Richter am Freitag vor dem Amtsgericht Hassfurt (Bayern). Das Urteil ist nicht rechtkräftig. Angelo Kelly und sein Anwalt kündigten an, Rechtsmittel einzulegen.