Angelo Kelly & Family – so heisst die Familien-Band. Und der Name ist Programm: Neben Papi Angelo Kelly (39) musizieren seine Ehefrau Kira (41) und die Kinder Gabriel (19), Helen (18) , Emma (14), Joseph (10) und William (5) gemeinsam auf der Bühne.

Ein Auftritt des jüngsten Familienmitglieds wird nun aber zum Gerichtsfall. Konkret geht es um einen Gig im Juli 2019 auf Schloss Eyrichshof – William war damals 4-jährig. Wie die deutsche «Bild» -Zeitung berichtet, hat das örtliche Gewerbeaufsichtsamt interveniert und Vater Angelo Kelly angezeigt. Dieser legte Protest ein – jetzt wird der Fall am Hassfurter Amtsgericht verhandelt.

Es geht um 5500 Franken

William hatte damals seine Eltern und Geschwister beim Song «What a wonderful world» auf seiner Kindergitarre begleitet. So sagt es ein Zeuge, Fotograf Christian Licha, der vor Ort war und vor Gericht aussagt. «Der kleine Junge wurde aber nicht auf die Bühne gezerrt oder ähnliches», sagt Licha der «Bild». «Der war schon freiwillig da, das hat dem auch Spass gemacht, das hat man gesehen.»

Angelo Kelly verteidigt sich

Angelo Kelly, der selbst schon als kleiner Junge mit The Kelly Family auf der Bühne stand, betont: «Ich würde nie etwas tun, was das Wohl meiner Kinder gefährden würde. Wir haben in den vergangenen Jahren stets gut mit den Jugendbehörden bezüglich der Auftritte unserer Kinder zusammengearbeitet.»