Angelt sich die Roma nun Denis Zakaria statt Granit Xhaka?

Zakaria könnte beim Mourinho-Club den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen.

Landet nun Zakaria statt Xhaka bei der AS Roma?

Der 24-jährige Mittelfeldspieler möchte Gladbach in diesem Sommer verlassen.

Die AS Roma soll heiss auf unseren Nati-Star Denis Zakaria sein.

Der Wechsel von Granit Xhaka zur AS Roma schien lange Zeit fast nur Formsache zu sein, wird nun wohl aber nicht stattfinden, nachdem Arsenal-Trainer Mikel Arteta zuletzt ein Machtwort sprach und bekräftigte den Schweizer Nati-Captain unbedingt in seinem Team halten zu wollen.

Gemäss Informationen der «Gazzetta dello Sport» sollen die Römer sich jetzt aber mit einem anderen Nati-Star für die vakante Position im zentralen Mittelfeld beschäftigen. Dem Bericht der italienischen Fussball-Bibel zufolge ist Denis Zakaria auf der Liste der Transferwünsche des neuen Rom-Coaches José Mourinho. Überdies soll auch der SSC Napoli Interesse am 24-jährigen Genfer bekundet haben. Bei den Neapolitanern würde Zakaria in der kommenden Saison zumindest in der Europa League spielen.