Kleine Bäckereien in der Schweiz: Die besten Adressen

Sauerteigbrot, Croisssants & Co. : Angesagte Mikrobäckereien boomen in der Schweiz

Mikrobäckereien in der Schweiz: So sieht das kleine, aber feine Line-up der Bred Bakery in Zürich aus.

Hörst du seit den Lockdowns auch nur noch «Sauerteig»? Nie war die Lust auf feines, frisch gebackenes Brot so gross. Klein hingegen sind die Schweizer Bäckereien, aus denen es stammt. Wir nennen authentische Orte, die du für deinen nächsten Broteinkauf oder Brunch berücksichtigen solltest.

Deshalb sind kleine Bäckereien grad angesagt

Durch die Corona-Pandemie erhielt der Trend «brutal lokal» in der Food- und Gastrobranche besonders viel Rückenwind. Noch immer ist er stark präsent: Restaurants betonen in ihren Speisekarten die Zusammenarbeit mit lokalen Produzierenden und auch viele Konsumenten und Konsumentinnen unterstützen authentische kleine Betriebe im Quartier lieber als grosse Ketten.

Qualität und gute Zutaten sind gewünscht: «Der Anteil der Leute, die sehr gutes Brot essen wollen, wird immer grösser», sagt Brot-Bloggerin und Autorin von «Schweizer Brot» Katharina Arrigoni dem «Tagblatt» und betont Geschmack und Darmverträglichkeit.

Selbst gebackenes Brot und Gipfeli von der vertrauten Lieblingsbäckerei bringen Vertrautheit – etwa bei diesen Kleinbetrieben:

Le Bread Sourdough in Bern

Bei der Le Bread Mikrobäckerei handelt es sich um die kleinste Sauerteigbäckerei in Bern. Brote und Backwaren sind lang fermentiert und handgemacht sowie auf 100-prozentiger Sauerteigbasis. Gearbeitet wird ausschliesslich mit regionalen Schweizer Bio-Mehlen.

Donnerstags bis freitags in der Belpstrasse 53, 3007 Bern und samstags in der Gesellschaftsstrasse 36, 3012 Bern.

Löwebrot in Basel

Das Sauerteigbrot von Löwebrot gibt es auf vier verschiedenen Märkten in Basel sowie Mittwoch bis Samstag in verschiedenen Geschäften Basels zu kaufen. Das dreiköpfige Team arbeitet hauptsächlich mit Dinkel und Roggen – Einkorn, Emmer, Hirse und alte Weizensorten sind aber auch erhältlich.

Alle Infos zu den Markt- und Geschäftsstandorten findest du auf Loewebrot.ch.

Bred Bakery in Zürich

Die Mikrobäckerei Bred im Zürcher Wiedikon fokussiert sich auf Sauerteigbrot und -gebäck aus Schweizer Bio-Mehl und regenerativer Landwirtschaft. Brot, Sandwiches und Kaffee können direkt an einem Take-away-Fenster gekauft und genüsslich verschlungen werden.

Die Bred Bakery findest du in der Freyastrasse 3, 8004 Zürich. Mittwochs, donnerstags und freitags von 7 bis 14 Uhr und samstags und sonntags von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Magdalena Pop-up Bäckerei in Schwyz

Das Sternerestaurant Magdalena von Dominik Hartmann serviert neben vegetarischen Köstlichkeiten das legendäre Magdibrot. Dieses kannst du am Wochenende in der Pop-up-Bäckerei im Schwyzer Bistro Bären – und neu auch im Restaurant Magdalena direkt aus der Backstube – für den Verzehr zu Hause kaufen.

Das Bistro Bären befindet sich in der Herrengasse 12 in 6430 Schwyz, das Magdalena an der Rickenbachstrasse 127 in 6432 Rickenbach.

Freja Mikrobäckerei in Zürich

Mindestens 24 Stunden Teigruhe erhalten die von Quereinsteigerin Sarah Asseel von Hand gefertigten Sauerteigbrote in der Mikrobäckerei Freja in Zürich. Statt das Brot abholen zu müssen, kannst du dir dieses direkt von der kleinen Manufaktur in den Milchkasten liefern lassen.

Alle Infos zu Bestellungen und Abos findest du auf Freja.ch.

Bäckerei Kult in Basel

«Zusatzstoffe und Halbfabrikate kommen bei uns nicht in den Ofen», heisst es auf der Website der Bäckerei Kult. Neben der Verwendung lokaler Rohstoffe spielt auch das Zusammenbringen von Menschen eine grosse Rolle: Die bäckereieigenen «How to Sauerteig»- und «How to Croissant zu Hause»-Workshops dauern jeweils zwei Tage.

Die Bäckerei Kult hat zwei Standorte in Basel – in der Riehentorstrasse 18 und Elsässerstrasse 43. Öffnungszeiten findest du auf Baeckereikult.ch.

Copain Artisan Boulangerie in Bern

Die Brote der Mikrobäckerei Copain bestehen aus den drei Zutaten Mehl, Wasser und Salz – unter Anwendung der traditionellen Sauerteigfermentation. Der Webauftritt ist mindestens so ästhetisch wie Brote, Croissants, Pain au chocolat und Burger Buns (siehe oben).

Die Copain Artisan Boulangerie findest du in der Viktoriastrasse 70A, 3013 in Bern. Die Backstube ist im Innenhof.