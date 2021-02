Belinda Bencic verpasste den fünften WTA-Titel ihrer Karriere nur knapp. Die 23-Jährige musste sich in dieser Woche nur einer Spielerin geschlagen geben: Im Final von Adelaide verlor Bencic gegen die Polin Iga Swiatek (WTA 18) in zwei Sätzen 2:6, 2:6. Die Ostschweizerin konnte im Endspiel nicht an ihre Leistungen dieser Woche anknüpfen. Die Weltnummer 12 Bencic schien an einem Muskelproblem im Gesäss zu leiden, was sie nicht ihr druckvollen Spiel aufziehen liess, sie war deutlich gehemmt. Sie habe sich wohlgefühlt und gut gespielt diese Woche, sagte Bencic nach dem Spiel. Leider habe es nicht zum Titel gereicht – eine Verletzung erwähnte sie nicht.