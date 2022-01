Alle Schweizerinnen out : Angeschlagene Belinda Bencic scheitert in der 2. Runde des Australian Open

Das Australian Open ist Belinda Bencic schon nach der zweiten Runde beendet. Die Olympiasiegerin unterliegt der US Amerikanerin Anastasia Anisimova in zwei Sätzen.

Belinde Bencic verliert ihr Zweitrunden-Spiel am Australian Open in zwei Sätzen.

Doch ab diesem Zeitpunkt wollte der Weltnummer 22 nichts mehr so richtig gelingen, gleich mit 2:6 verlor die Ostschweizerin den Startsatz – und verschwand daraufhin kurz in der Garderobe. Im zweiten Satz entwickelte sich eine engere Partie, Bencic hatte jedoch vermehrt mit ihrem Körper zu kämpfen.

Die Olympiasiegerin musste sich gar kurzzeitig von einer Physiotherapeutin am unteren Rücken und im Hüftbereich behandeln lassen. Trotz aufopferungsvollem Kampf ging schliesslich auch der zweite Satz mit 7:5 an Anisimova. Damit bleibt es dabei: Bencic und die Australian Open – das scheint nicht so richtig passen zu wollen. Noch nie hat es die 24-Jährige in Melbourne über das Achtelfinale hinaus geschafft.