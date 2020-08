Betrug Angestellte arbeiten trotz Kurzarbeit heimlich weiter

Viele Angestellte halten sich bei Kurzarbeit nicht an die Regeln: Sie arbeiten mehr, als sie dürften. Meldet die Firma das nicht den Behörden, ist das Sozialversicherungsbetrug.

Trotz dieses Missbrauchs gab es am Montag gute Neuigkeiten: Die Kosten für die Kurzarbeitsentschädigung und für die Corona-Erwerbsersatzentschädigungen fallen tiefer aus als erwartet.

Viele Arbeitnehmer arbeiten in Kurzarbeit mehr, als sie eigentlich dürften.

Weniger arbeiten, dafür zahlt der Staat einen Teil des Lohns: Dieses Jahr haben Firmen massenhaft Kurzarbeit beantragt. Dabei läuft nicht alles mit rechten Dingen, wie eine Studie aus Grossbritannien zeigt, an der auch eine Ökonomin der Universität Zürich beteiligt war: Fast zwei Drittel der rund 9000 befragten Arbeitnehmer gaben an, dass die Regeln nicht eingehalten würden. Ein grosser Teil davon arbeitet auch, wenn das im Rahmen der Kurzarbeit eigentlich nicht vorgesehen wäre.

Die Entschädigungsgelder vom Staat erhalten die Unternehmen, weil sie ihre Mitarbeiter nicht beschäftigen können. Wenn ein Arbeitgeber Geld kassiert, weil gewisse Arbeiten nicht erledigt werden können, muss er dem Staat melden, wenn die Leistung doch erbracht wird. «Sonst wäre das keine Sozialversicherung für den Arbeitnehmer, sondern eine Subvention für das Unternehmen», so Personalexperte Matthias Mölleney.

Das Phänomen beschränke sich nicht aufs Ausland, ist Mölleney überzeugt: «Das gibts natürlich auch in der Schweiz.» Es treffe vor allem Verwaltungstätigkeiten, da es in vielen anderen Jobs gar nicht möglich sei, heimlich weiterzuarbeiten – wenn etwa ein Pilot trotz Kurzarbeit fliegt, wird es schwierig, das zu vertuschen.

Wie verbreitet diese Form von Betrug in der Schweiz ist, ist unklar. Aber das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) erhält regelmässig Meldungen zu möglichem Missbrauch von Kurzarbeit. Auf Anfrage heisst es, bisher habe man 275 Meldungen erhalten. Ob der Verdacht begründet ist, werde jeweils im Rahmen von Arbeitgeberkontrollen geprüft.

Firmen riskieren Strafanzeige

Das vereinfachte Verfahren beim Antrag von Kurzarbeit sei in der Krise zwar sinnvoll für die Vollzugsstellen und die Firmen. «Aber es öffnet leider auch die Tür für Missbrauch.» Sie fordert deshalb, dass das Seco zusätzliche Massnahmen ergreift, um diesen Missbrauch zu bekämpfen, und verstärkte Kontrollen durchführt.

Auch Rechtsanwalt Nicolas Facincani weiss, dass solcher Missbrauch vorkommt: «Mir sind vereinzelt solche Fälle bekannt, die aber noch nicht geahndet wurden.» Sollte so ein Fall aufgedeckt werden, muss der Arbeitgeber nicht nur die Entschädigung zurückzahlen, sondern auch mit einer Strafanzeige wegen unrichtiger Angaben rechnen.

Dem Mitarbeiter selbst könne man in solchen Fällen kaum einen Vorwurf machen, meint Mölleney. «Ihm hat man bis jetzt immer gesagt: ‹Je mehr du dich einsetzt, desto besser› – und jetzt darf er plötzlich nicht mehr zur Arbeit kommen.» Dass er auch in Kurzarbeit mehr leisten will, als er darf, sei darum verständlich.