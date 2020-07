Dübendorf ZH

Angestellte bei Überfall mit Messer bedroht – Polizei sucht Zeugen

Zwei bewaffnete Männer haben am Donnerstagabend in Dübendorf einen Selbstbedienungsladen überfallen und dabei mehrere tausend Franken Bargeld erbeutet. Verletzt wurde niemand.

Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder die Unbekannten aufgrund der Fotos erkennen, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Tel. 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.

Die maskierten Täter betraten am Donnerstag kurz nach 21 Uhr via Hintereingang das Geschäft in Dübendorf ZH. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, bedrohten sie die beiden anwesenden Angestellten mit Messern und begaben sich zum Kassenraum. Dort entnahmen Sie aus einer Kassette mehrere tausend Franken Bargeld und flüchteten anschliessend zu Fuss in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.