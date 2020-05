Aktualisiert vor 8h

Aus der Nachbarschaft

Angestellte entdecken lebende Schlange in Kleidergeschäft

Am Mittwoch wurde in Hohenems (A) in einem Geschäft eine Schlange gesichtet. Es stellte sich heraus, dass es eine Ringelnatter war. Die Polizei konnte das Tier nach einigen Schwierigkeiten einfangen.

von Jil Rietmann

Am Mittwoch meldeten die Mitarbeiter eines Kleidungsgeschäftes in Hohenems (A), das direkt an der Schweizer Grenze ist, bei der Polizei die Sichtung einer grösseren Schlange im Laden. Die ausgerückten Polizisten fanden die Schlange auf einem Kleiderständer hinter dem Kassenbereich. Nach Abklärung mit der Inatura bzw. der Tierrettung, stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tier um eine ungiftige, grössere Ringelnatter handelte, teilt die Landespolizeidirektion Vorarlberg mit.

Anfangs reagierte die Schlange äusserst aggressiv, konnte aber von den Polizisten mit der Zeit beruhigt werden. Schlussendlich begab sich die Ringelnatter freiwillig in einen Karton, der ihr hingehaltenen wurde. Anschliessend konnte die Schlange unbeschadet in ihren natürlichen Lebensraum in die Natur entlassen werden.