Im Durchschnitt sind die Mitarbeiten im letzten Jahr fast zwei Arbeitswochen ausgefallen. Die Kosten gehen in die Milliarden.

Anstieg um 20 Prozent : Angestellte fehlen am Arbeitsplatz so oft wie noch nie

1 / 4 Arbeitnehmende fallen so häufig aus wie noch nie: Kranke Frau trinkt einen Tee. (Symbolbild) IMAGO/Cavan Images Durch die vielen Ausfälle fielen im letzten Jahr Kosten von 22 Milliarden Franken an. (Symbolbild) IMAGO/Bihlmayerfotografie «Möglicherweise wurde durch die Pandemie das Bewusstsein für Ansteckungen geschärft, so dass Angestellte bei Krankheiten schneller zuhause bleiben», heisst es bei einem Versicherer. (Symbolbild) IMAGO/Pond5 Images

Darum gehts Noch nie gab es in der Schweiz so viele Ausfälle wegen Krankheit wie im letzten Jahr.

Vollzeitarbeitnehmende fehlten durchschnittlich 9,3 Tage oder fast zwei Arbeitswochen.

Das verursacht Kosten von rund 22 Milliarden Franken.

2022 fehlten so viele Mitarbeitende am Arbeitsplatz wie noch nie: Die Zahl der Ausfälle wegen Krankheit und Unfall stieg stark an. Vollzeitarbeitnehmende fehlten laut der «SonntagsZeitung» durchschnittlich 9,3 Tage oder fast zwei Arbeitswochen. Gegenüber den Pandemiejahren 2020 und 2021 ist das ein Anstieg von 20 Prozent, und im Vergleich mit der Zeit vor der Pandemie beträgt der Anstieg sogar 34 Prozent, wie Daten des Bundesamtes für Statistik (BfS) zeigen.

Im letzten Jahr fielen laut der Zeitung also 291 Millionen Arbeitsstunden aus. Im Absenzenmanagement rechnet man mit 600 bis 1000 Franken Durchschnittskosten pro Ausfalltag. Bei 600 Franken pro Tag ergeben sich also Kosten von 22 Milliarden Franken, was laut der «SonntagsZeitung» ein Drittel mehr als vor der Pandemie ist.

Verschiedene Gründe

Die Gründe für die vielen Ausfälle am Arbeitsplatz seien vielfältig, so die Zeitung. Covid und die damit verbundenen Folgen spielten eine wesentliche Rolle. «Möglicherweise wurde durch die Pandemie das Bewusstsein für Ansteckungen geschärft, so dass Angestellte bei Krankheiten schneller zuhause bleiben», heisst es beim Versicherer Axa. Dieser stellte bei der Anzahl Krankentaggeld-Fälle vor allem bei Kurzabsenzen einen «signifikanten Anstieg» fest. Eine Sprecherin von Swica wird im «SonntagsBlick» noch deutlicher: «Eine Krankmeldung erfolgt heute eher schneller.»

Es gibt noch weitere Gründe: Gemäss dem Bundesamt für Gesundheit lag die Zahl der nachgewiesenen Grippefälle um 64 Prozent höher als 2019. Die Zahl der Freizeitunfälle stieg im Jahrhundertsommer 2022 auf einen Rekordstand. Zudem haben gemäss der «SonntagsZeitung» die psychischen Erkrankungen «besorgniserregend» zugenommen.

