Zu Hause arbeiten

Angestellte haben im Homeoffice weniger Angst vor Machtspielen

Homeoffice ist beliebt: Arbeitnehmer finden laut einer Umfrage, dass es zu Hause weniger Machtspiele als im Büro gibt und sich die Karriere gleich gut vorantreiben lässt. Angst vor Überwachung durch den Chef haben zu Hause nur wenige.

In einer Umfrage stimmten 43 Prozent der Arbeitnehmer eher oder voll zu, dass sie in den eigenen vier Wänden weniger Machtspielen ausgesetzt sind als im Büro.

Nach dem Corona-Lockdown kehren Tausende in die Büros zurück, einige dürften dem Homeoffice nachtrauern. Denn die Arbeit in den eigenen vier Wänden hat in der Schweiz einen hohen Stellenwert bekommen.