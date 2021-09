Nach Wut-Video von Wirt - Angestellte können ihre Jobs trotz Pächterwechsel behalten

Vor kurzem ging ein Video viral, in dem der Pächter des Club-Lokals des SC Buochs Bundesrat Alain Berset drohte und ihn davor warnte, in die Innerschweiz zu kommen. In dem Video sagte er unter anderem: «Du weisst nie, wenn im Tram jemand eine Rakete dabei hat. Oder jemand zwei Kilometer entfernt mit dem Scharfschützengewehr sitzt.» Das Bundesamt für Polizei Fedpol vernahm den Mann daraufhin, liess ihn aber noch am selben Tag wieder gehen.