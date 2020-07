Angestellte müssen trotz Angst ins Büro zurück

Siemens

Homeoffice für 140’000 Mitarbeiter

Manche Firmen wollen so schnell wie möglich wieder in die Grossraumbüros zurück – aber einige Unternehmen gehen in die andere Richtung. So hat der Siemens-Konzern am Donnerstag angekündigt, dass Homeoffice beim Unternehmen zum weltweiten Standard werden soll. Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter werde künftig zwei bis drei Tage von zu Hause aus arbeiten. Das betrifft weltweit um die 140’000 Arbeitskräfte, wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt.