Spätestens nach Feierabend herrscht an Schweizer Online-Unis Hochbetrieb. «Die Nachfrage nach Weiterbildungskursen hat sich bei uns seit dem letzten März mehr als verdoppelt», sagt René Weber, Rektor der Kalaidos Fachhochschule Schweiz. Beliebt seien Kurse aus verschiedenen Bereichen. «Das geht von Digitalisierung über betriebswirtschaftliche Themen bis hin zu Themen aus dem HR-/Personalbereich und der Wirtschaftspsychologie.»

Ein ähnliches Bild zeigt sich in den virtuellen Weiterbildungsangeboten der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS): 2020 registrierte die FFHS fast 40 Prozent Studierende mehr als noch 2019. Auch die Kurse der HSB Akademie werden stark nachgefragt: «Wir verzeichnen bei unseren Kursen ein Buchungsplus von 50 Prozent», sagt Mediensprecher Dominik Brennsteiner. Gerne besucht würden vor allem Kurse für Marketing, Office Management und Sales Management.

«Optimaler Zeitpunkt für eine Weiterbildung»

Der Schweizerische Verbund für Weiterbildung (SVEB) (siehe Box) bestätigt, dass die Nachfrage in gut digital durchführbaren Bereichen wie zum Beispiel CAS-Lehrgängen steigt. Die HSO Wirtschafts- und Informatikschule stellt bei sämtlichen Lehrgängen eine erhöhte Nachfrage fest. Besonders positiv sei die Entwicklung in der höheren Fachschule, sagt Geschäftsführer Lukas Bosshart.

Für Bosshart steht fest: «Es ist der optimale Zeitpunkt für eine Weiterbildung, da viele andere Freizeitaktivitäten zurzeit nur eingeschränkt möglich sind.» So denkt auch Kundendienst-Angestellte Vanessa (23), die gerade eine Weiterbildung als Personalassistentin und Sachbearbeiterin Personalwesen absolviert. «Man kann momentan nicht viel machen und nichts ist offen. Deshalb habe ich viel mehr Zeit.»

Zertifikate in Leadership seien gefragt

Auch Karriereberaterin Renate Köster fällt auf, dass der berufliche Ehrgeiz in der Pandemie zugenommen hat. Party machen und viele Unterhaltungsangebote fielen weg, sagt sie. Zugleich sei mehr Erspartes da. «Anstatt zuhause rumzusitzen und Netflix zu schauen, nutzen 20- bis 35-Jährige die Pandemie deshalb vermehrt als Karriere-Booster.» Gefragt seien vor allem MAS- und CAS-Zertifikate in Leadership. «Sie wissen, dass sie mit diesen Zertifikaten schnell etwas in der Tasche haben, das ihnen beruflich viele Aufstiegsmöglichkeiten bietet.»