Trübbach SG – Angestellte und Kunde bemerken Bankräuber nicht

Am Mittwoch, 12. Januar 2022, hat ein bewaffneter Mann die Raiffeisenbank in Trübbach SG überfallen.

Der Mann sitzt nach wie vor in U-Haft.

Am Mittwoch vor rund zwei Wochen wurde gegen 16.15 Uhr die Raiffeisenbank Trübbach SG und rund eine Stunde später die Post in Sevelen SG überfallen. Ein Mann forderte mit vorgehaltener Waffe Bargeld. Der mutmassliche Täter, ein 34-jähriger Schweizer, konnte vorerst fliehen, wurde aber rund anderthalb Stunden nach dem zweiten Überfall festgenommen. Dabei wurde offenbar auch das gestohlene Geld sichergestellt. Die Bankfiliale in Trübbach SG hat das erbeutete Geld wieder zurückerhalten, wie der «Sarganserländer» schreibt. Dabei handelt es sich wohl um mehrere Tausend Franken. Es sei kein Betrag gewesen, mit dem man hätte reich werden können, sagte der Bankleiter zum «Sarganserländer».