Schnelligkeit vor Sicherheit?

Angestellte verklagen Amazon

Gegen den Online-Riesen ziehen Angestellte in den USA wegen unzureichender Corona-Schutzmassnahmen vor Gericht. Sie seien daran gehindert worden, Abstandsregeln einzuhalten oder sich die Hände zu waschen, so der Vorwurf.

Eine Mitarbeiterin sagte, sie habe im März positiv auf Covid-19 getestet und mehrere Haushaltsmitglieder angesteckt, darunter einen Cousin, der am 7. April an den Folgen der neuartigen Lungenkrankheit gestorben sei.

Frachtflugzeug-Flotte auf über 80 vergrössert

Derweil wurde bekannt, dass der US-Internet-Riese zwölf zusätzliche Frachtflugzeuge geleast hat. In einer Mitteilung verwies der Konzern dabei auf die in Zeiten der Corona-Pandemie in den USA landesweit gestiegene Nachfrage nach Lieferungen an die Haustür.