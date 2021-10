Eklat bei Aletsch Bergbahnen – Angestellte verwehrte Regenbogen-Familie Ticket – nun ist sie ihren Job los

«Die Mitarbeiterin war seit drei Jahren jeweils im Sommer und Winter in einem Saisonarbeitsverhältnis bei der Aletsch Bahnen AG angestellt», erklärte Valentin König, CEO des Unternehmens. Aufgrund einer Gesamtbeurteilung habe man sich nun entschieden, auf eine Erneuerung des Vertrages zu verzichten. Den Vorfall habe man zudem als Anlass genommen, um Mitarbeitenden einmal mehr darauf hinzuweisen, wie mit Regenbogen-Familien umgegangen werden soll, so König zum «Blick».

«Unsere Töchter haben geweint»

Seit 20 Jahren verbringen S. und sein Mann die Ferien in der Aletscharena, seit über zwölf Jahren besitze er ein Chalet in Fiesch VS. Doch an jenem Tag habe er sich erstmals ausgeschlossen gefühlt. «Ich habe zum Glück nur selten eine solche Diskriminierung in meinem Leben erlebt», erzählte S. gegenüber 20 Minuten. «Sie traf mich unerwartet und sehr hart.» Das Erlebte zeige letztlich, dass der Weg zu Inklusion und akzeptierter Diversität lang und steinig sei – auch wenn das Schweizer Stimmvolk eben erst klar Ja zur Ehe für alle gesagt habe.