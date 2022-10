Kanton St. Gallen: Geld gestohlen und Angestellte verwirrt – Mann gebüsst

Bei erneutem Vergehen droht Landesverweisung

Die betroffenen Läden zeigten die beiden Männer jeweils fristgerecht an. «Die Delikte wurden in Mittäterschaft begangen. Es ist nicht von Bedeutung, wer im Einzelnen den vermeintlichen Kaufvorgang durchgeführt und die jeweilige Note vor dem Verlassen der Geschäfte an sich genommen hat», so die Staatsanwaltschaft St. Gallen im Strafbefehl.