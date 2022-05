Laut Berichten: Angestellte von Digitec Galaxus kippen vor Erschöpfung um

In den letzten zwei Jahren sollen im Logistik-Zentrum Wohlen AG jeweils rund 30 dokumentierte Fälle von Übelkeit, Kreislauf- oder Blutdruckproblemen registriert worden sein.

Mehrere Mitarbeitende des Logistik-Zentrums in Wohlen AG berichten unabhängig voneinander, dass die Anforderungen an sie dauernd steigen.

Der grösste Schweizer Online-Anbieter ist heute klar Digitec Galaxus – ein Unternehmen, das fast vollständig der Migros gehört. Doch den Preis dafür sollen laut « SonntagsBlick » dessen Angestellte zahlen. Und zwar diejenigen, die in der Logistik beschäftigt sind. Wie Recherchen der Zeitung zeigen, sollen sie sich demnach vom Unternehmen ausgebeutet fühlen.

So berichten mehrere Mitarbeitende des Logistik-Zentrums in Wohlen AG unabhängig voneinander, dass die Anforderungen an sie dauernd steigen. Teilweise sogar seien die Arbeitsbedingungen unzumutbar geworden. Ein Beispiel: Mitarbeitende im Wareneingang sollen heute bis gar 205 Artikel pro Stunde scannen, während es zu Anfangszeiten nur 70 waren.