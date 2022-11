Darum war die Hauptstrasse in San Bernardino gesperrt. Restaurant-Angestellte will Wasser aufkochen, da kommt es zu Explosion

In einem Restaurant in San Bernardino GR ist es zu einer Explosion gekommen.

Am Montag, kurz vor elf Uhr, wollte eine 45-jährige Angestellte in einem Restaurant in San Bernardino GR mit einem Gasherd Wasser aufkochen. Dabei floss Gas aus und entzündete sich. Die Angestellte und ein Gast konnten das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen. Der Schaden beträgt mehrere Zehntausend Franken, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag mitteilte.