Gelfingen Hitzkirch - Angetrunkener fährt mit 151 km/h in 80-er Zone

Am Samstagabend hat die Luzerner Polizei im Ortsteil Gelfingen in Hitzkirch LU einen Autofahrer mit 151 km/h in einem 80er-Bereich bei einer Geschwindigkeitskontrolle gemessen, wie es in einer Mitteilung der Luzerner Polizei heisst. Der 44-Jährige war von Gelfingen Richtung Baldegg unterwegs. Er wurde angehalten und kontrolliert.