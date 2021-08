Heldswil TG - Angetrunkener kracht 21-Jährigem ins Auto – dieser wird schwer verletzt

Ein 33-jähriger Schweizer war am Freitag gegen 6.30 Uhr von Hohentannen in Richtung Heldswil TG unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen geriet er mit seinem Auto über die Gegenspur, überquerte einen Kiesweg und prallte in ein parkiertes Auto, in dem ein Mann sass. Der 21-Jährige wurde schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung durch die Rega ins Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei Thurgau am Freitagnachmittag mitteilte.



Zur Spurensicherung und Klärung der Unfallursache wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kapo Thurgau beigezogen. Da Motorenöl auf die Wiese auslief, wurde im Auftrag des Amts für Umwelt Erde abgetragen.



An den Autos entstand Schaden von mehreren Zehntausend Franken. Weil der Atemalkoholtest beim 33-Jährigen einen Wert von rund 0,3 mg/l ergab, was rund 0,6 Promille entspricht, wurde sein Fahrausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.