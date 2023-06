Granges-Paccot FR: Angetrunkener Mann rast auf Polizisten zu

Trotz der Haltezeichen, beschleunigte der Autolenker nach diesem Manöver und flüchtete in Richtung Villars-sur-Glâne, wo er an der Route du Belvédère angehalten und kontrolliert werden konnte.

In einer Mitteilung schreibt die Polizei Freiburg: «Nach einer Weile wurden die Beamten auf ein Auto aufmerksam, das mit hoher Geschwindigkeit auf die Unfallstelle zuraste. Als der Lenker des Autos die Polizisten bemerkte, tratt er voll auf die Bremsen.» Dabei geriet das Auto ins Schleudern. «Die Beamten konnten sich in letzter Sekunde mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, sie blieben unverletzt», so die Polizei weiter.