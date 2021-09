Geuensee LU : Angreifer attackierten A. N. offenbar mit Messer, Steinen und Hammer

Der Leichnam des am Samstag in Geuensee LU getöteten 20-jährigen Mannes ist für die Beerdigung noch nicht freigegeben. Es werden laufend weitere Details der Tat bekannt.

Der Vorfall ereignete sich an der Avia-Tankstelle am Abend des 25. September 2021.

Der 20-Jährige A.N. ist bei dem Tankstellenstreit in Geuensee LU ums Leben gekommen.

In Geuensee LU kam es am Samstagabend zu einem blutigen Streit.

Der 20-Jährige Kosovare A. N.* ist am Samstagabend in dem Streit an der Avia-Tankstelle in Geuensee LU ums Leben gekommen. Weitere Personen wurden verletzt; mindestens sechs Personen mussten mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Was sich genau an der Tankstelle ereignete, ist noch immer unklar. Auch zu den Tatwaffen hat sich die Polizei noch nicht offiziell geäussert.