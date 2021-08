Frau erschlagen - Angreifer stirbt nach Schüssen in St. Gallen – zwei Polizisten angeklagt

Vor rund einem Jahr erschlug ein 22-Jähriger in St. Gallen eine 46-jährige Nanny in einer Wohnung.

Anfang September 2020 betrat ein 22-Jähriger eine Wohnung an der Speicherstrasse in St. Gallen und griff dort eine 46-jährige Italienerin an. Mit einer Metallpfanne schlug er brutal auf das Opfer ein. Die ausgerückte Polizei setzte Schusswaffen ein, worauf der 22-Jährige vor Ort verstarb. «Die eintreffenden Polizeibeamten forderten den mutmasslichen Täter mehrfach auf, innezuhalten, worauf er jedoch nicht reagierte und weiter massivst auf die Frau einschlug. Darauf gaben die beiden Polizisten mehrere Schüsse auf den mutmasslichen Täter ab», sagte die Staatsanwaltschaft im September 2020 zu 20 Minuten. Die 46-jährige Frau, die in der Wohnung als Nanny arbeitete, verstarb später im Spital.