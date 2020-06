vor 11min

Recherswil SO

Angreifer geht mit Verkaufsständer auf Angstellte los

In Recherswil SO wurde am frühen Samstagmorgen ein Lebensmittelgeschaft überfallen. Der Täter konnte von zwei Kunden überwältigt werden.

von lha

1 / 3 Im solothurnischen Recherswil wurde am frühen Samstagmorgen ein Lebensmittelgeschäft überfallen. Der Täter ging mit einem Verkaufsständer auf die Angestellte los. Google Maps Zwei Kunden kamen gerade rechtzeitig zu Hilfe und stoppten Angreifer. Sie hielten den Mann zurück, bis die Polizei am Tatort eintraf. KEYSTONE Der 32-Jährige Angreifer wurde vorläufig festgenommen. Verletzt wurde niemand. KEYSTONE

Am frühen Samstagmorgen wurde ein Lebensmittelgeschäft in Recherswil SO überfallen. Der Täter überraschte die Angestellte kurz nach 6 Uhr, als er einen Verkaufsständer fasste und mit diesme auf die Frau losgehen wollte. In diesem Moment kamen aber zwei Personen zu Hilfe und konnten den Angreifer stoppen. Sie konnten ihn festhalten, bis die Polizei eintraf.