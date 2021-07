Hongkong : Angreifer sticht mit Messer auf Polizisten und sich selbst ein

Ein 50-jähriger Mann ging in Hongkong mit einem Messer auf einen Polizisten los und verletzte diesen schwer. Anschliessend stach er sich selbst in die Brust. Der Täter verstarb später im Spital.

Am Donnerstagabend attackierte in Hongkong ein 50-jähriger Mann mit einem Messer einen Polizisten.

Ein Angreifer hat in Hongkong einen Polizisten mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Unmittelbar danach habe der Mann sich selbst schwere Brustverletzungen zugefügt, denen er im Krankenhaus erlegen sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie beschrieb den 50-Jährigen laut Medienberichten als «Einzeltäter» und sprach von einem «Mordversuch» an dem 28 Jahre alten Beamten. Im Internet kursiert ein Video von der Tat, auf dem zu sehen ist, wie der Messerangreifer dem mit Kollegen auf der Strasse patrouillierenden Polizisten von hinten in den Rücken sticht. Ein Motiv war zunächst nicht bekannt.

Die Attacke ereignete sich am Donnerstagabend im Stadtteil Causeway Bay, wo ein grosses Polizeiaufgebot am Jahrestag der Rückgabe der britischen Kronkolonie 1997 an China Protestaktionen verhindern wollte. Der Jahrestag fiel zusammen mit dem 100. Geburtstag der Kommunistischen Partei Chinas, der in Peking gefeiert wurde. Auch jährte sich das Inkrafttreten des umstrittenen Sicherheitsgesetzes, mit dem Hongkongs Behörden gegen die Demokratiebewegung in der Sonderverwaltungszone vorgehen.