Basel: Angreifer schlagen Mann auf offener Strasse bewusstlos

Die Verletzungen waren so stark, dass der 33-jährige mit der Sanität in die Notfallstation gefahren werden musste.

Das Opfer kam gerade aus der Entenweisstrasse in Richtung Lothringerplatz, als es von den drei Männern angesprochen und zu Boden geschlagen wurde.

Ein 33-jähriger Mann ging in der Samstagnacht gegen 2.45 Uhr in Richtung Lothingerplatz, als er plötzlich von drei unbekannten Männern attackiert wurde. Das Opfer war schwer alkoholisiert, als es von den Tätern angesprochen wurde, schreibt die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt in einer Mitteilung. Daraufhin schlugen die Angreifer den Mann unvermittelt zu Boden. Hierdurch verlor der 33-Jährige für einen kurzen Moment sein Bewusstsein.