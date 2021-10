Grossbritannien : Angreifer sticht in Kirche mehrmals auf britischen Tory-Abgeordneten ein

David Amess wurde nach Angaben örtlicher Medien in einer Kirche mit einem Messer attackiert. Ein Mann wurde verhaftet.

Im Südosten Englands ist ein Abgeordneter der konservativen Tory-Partei in seinem Wahlkreis mit einem Messer angegriffen worden. Nach Angaben von Polizei und örtlichen Medien wurde David Amess am Freitag während einer Veranstaltung in einer Kirche in Leigh-on-Sea östlich von London «mehrere Male» mit einem Messer attackiert.