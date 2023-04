Mexiko: Angreifer stürmen Badi und töten sieben Menschen – darunter ein Kind 

Bewaffnete Angreifer haben in einem mexikanischen Wasserpark sieben Menschen getötet. Die Männer hätten das Spassbad gestürmt und um sich geschossen, erklärte die Stadtverwaltung von Cortázar im Zentrum des Landes am Samstag (Ortszeit). Bei den Opfern handelt es sich demnach um ein sieben Jahre altes Kind sowie drei Frauen und drei Männer. Ein weiterer Mensch wurde laut Stadtverwaltung bei dem Angriff schwer verletzt.

Gewalt im Zusammenhang mit Drogenbanden

Die lokale Nachrichtenwebsite Debate Noticias veröffentlichte ein von einem Augenzeugen gemachtes Video, auf dem die Opfer am Boden und in Liegestühlen lagen, während über dem Bad dichter Rauch liegt, offenbar durch die Schüsse. Auch fliehende Besucher sind zu sehen. Der Angriff ereignete sich am letzten Wochenende der Osterferien.

Mexiko wird seit Jahrzehnten von Gewalt im Zusammenhang mit der Drogenkriminalität erschüttert. Seit 2006, als die Regierung mit dem Einsatz von Militär gegen die Kartelle begann, wurden in Mexiko rund 350’000 Menschen getötet. Der Bundesstaat Guanajuato, in dem Cortázar liegt, hat sich zu einem der am stärksten von Kriminalität geplagten in Mexiko entwickelt. Dort bekämpfen sich die rivalisierenden Kartelle Santa Rosa de Lima und Jalisco Nueva Generación.