Lycksele, Schweden : Angreifer verletzt zwei Kinder und eine Frau mit Axt und Brechstange

In der nordschwedischen Kleinstadt Lycksele ereignete sich eine Gewalttat. Nach Berichten sollen drei Menschen verletzt worden sein.

via REUTERS

In der nordschwedischen Gemeinde Lycksele wurde eine Gewalttat verübt. (Symbolbild)

Wenige Tage nach dem tödlichen Angriff mit Pfeil und Bogen im benachbarten Norwegen sind bei einer Gewalttat in Schweden drei Menschen verletzt worden. Darunter befinden sich zwei Kinder im Alter von unter zehn Jahren sowie eine Frau um die 75 Jahre, wie die Polizei nach dem Vorfall in der nordschwedischen Gemeinde Lycksele am Montag mitteilte.