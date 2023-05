Textshuttle: KI-Übersetzer aus der Schweiz

Samuel Läubli ist CTO bei Textshuttle. Die Firma mit 23 Mitarbeitenden hat ihren Sitz in Zürich-Oerlikon. Neben Rätoromanisch und Schweizerdeutsch kann der Übersetzer rund 20 weitere Sprachen. Speziell ist: Einzelne Wörter oder ganze Absätze können mithilfe von KI umformuliert werden. Die Verarbeitung aller Inhalte findet in der Schweiz statt. Mit der Plattform stellt sich Textshuttle in direkte Konkurrenz zu Google und Deepl. Gerade der Hype, den es 2018 um Deepl gab, habe auch Textshuttle geholfen.