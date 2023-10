«Iran oder Russland als Drahtzieher? Das sind Schnellschüsse»

Irans Präsident Ebrahim Raisi (l.) und der Oberbefehlshaber der iranischen Revolutionsgarde, Hossein Salami, während einer Militärparade in Teheran am 22. September 2023.

«Das sind Schnellschüsse, vor denen man sich hüten sollte», so der Militärhistoriker der Militärakademie MILAK an der ETH Zürich.

Ja, derlei habe ich in den sozialen Medien auch gelesen: dass der Anschlag der Hamas als Einstieg in den grossen regionalen Konflikt gesehen wird, in den am Ende sogar noch die USA oder Russland hineingezogen werden könnten. Doch das erscheint mir sehr unwahrscheinlich.