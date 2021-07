Tierschützer enttäuscht - Angriff auf Mega-Margen der Detailhändler beim Bio-Fleisch scheitert

Tierschützerinnen und Tierschützer sehen die Ursache bei den «unfairen Preisunterschieden». Bio- und Labelprodukte seien überproportional teuer, die Detailhändlerinnen und Detailhändler würden eine höhere Marge abschöpfen, so der Vorwurf. Wie markant die Preisunterschiede sind, wird im Artikel am Beispiel eines Hinterschinkens veranschaulicht. Im Geschäft müssen Kundinnen und Kunden für die Biovariante pro Kilo 53,50 Franken hinblättern, für das konventionelle Produkt dagegen 19,60 Franken. Für die Detailhändlerinnen und Detailhändler fällt der Zuschlag tiefer aus: In Bioqualität kostet der Hinterschinken pro Kilo 6,50 Franken, in konventioneller Produktion 4,65 Franken.