Militärbasis auf der Krim : Unfall oder neue Ukraine-Waffe? – das könnte hinter Mega-Explosion stecken

Auf der russischen Militärbasis Saki ist es am Dienstag zu mehreren Explosionen gekommen. Ein Unfall, sagt Moskau. Doch laut der «New York Times» war es ein ukrainischer Luftangriff.

Bei den Explosionen am Dienstag wurde ein Mensch getötet und neun weitere verletzt.

Gewaltige Explosionen haben am Dienstag eine wichtige russische Luftwaffenbasis auf der 2014 annektierten Halbinsel Krim erschüttert. In sozialen Netzwerken kursierten Videos, die Detonationen und grosse Rauchwolken direkt in der Nähe von Schwarzmeerbadestränden zeigten, ebenso wie Touristen, die das Gebiet fluchtartig verliessen.