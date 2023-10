Nahosten: Was bedeutet der Krieg auf die restliche Welt?

Nach den massiven Angriffen der Hamas am Samstagmorgen gehen die Gefechte in Israel und den Palästinensergebieten weiter.

Nach den massiven Angriffen der Hamas am Samstagmorgen gehen die Gefechte in Israel und den Palästinensergebieten weiter. Über 600 Todesopfer wurden gemeldet. Mit der Überraschungsoffensive der Hamas begann einer der grössten Angriffe auf Israel seit Jahren.

Welche Folgen hat der Angriff für die israelische Gesellschaft?

«In der Existenz ist Israel nicht gefährdet», sagt Nahostexperte Erich Gysling. «Israel ist militärisch so stark, dass es immer gewinnt. Ich glaube jedoch, die Zahl der Opfer wird gross sein.» Der Nahostexperte ist überzeugt, dass die Israelis auch innenpolitisch zusammenhalten. «Die israelische Bevölkerung unterstützt sich in einem solchen Fall, trotz der Differenzen von Gegnern und Befürwortern der Netanjahu-Regierung», sagt Gysling.

Werden nun andere Länder in den Krieg hineingezogen?

Kommt es im Nahen Osten zum Flächenbrand?

Werden die Schweiz und Europa in den Krieg gezogen?

Nein, weder die Schweiz noch Europa werden direkt in diesen Krieg verwickelt. Von vielen europäischen Staaten ist die Hamas als terroristische Organisation eingestuft worden, somit werden keine Gespräche mit der Organisation geführt. Anders sieht das in der Schweiz aus: «Die Schweiz hat die Hamas nicht als Terrororganisation eingestuft und könnte darum den Dialog theoretisch pflegen», so Gysling.