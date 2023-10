Mohammed Deif ist der Hamas-Chef hinter der Attacke

Mohammed Deif wurde 1965 im Flüchtlingslager Khan Yunis in Gaza geboren. Heute steht die Stadt in Ruinen.

In einem Internetvideo im August 2005 versprach Deif «die Hölle» für Israel, solle das Land nicht seine Truppen aus dem Gazastreifen zurückziehen.

Israel ist nach dem Überraschungsangriff der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas in einem tiefen Schockzustand.

Er habe beschlossen, israelischen Verbrechen – wie er es nannte – ein Ende zu setzen . Der Mann hinter dem Grossangriff der Hamas heisst Mohammed Deif und ist der Chef der Essedin-al-Kassam-Brigaden, des bewaffneten Arms der Terrororganisation. Deif gilt seit Jahrzehnten als «Phantom», in den vergangenen über zwei Jahrzehnten hat er mindestens sieben gemeldete Attentatsversuche überlebt. Ein Einblick in Mohammed Deifs Leben:

Die ersten Jahre

Nach Angaben israelischer Medien wurde Mohammed Deif 1965 im Flüchtlingslager Khan Yunis in Gaza geboren. Damals war das Gebiet von Ägypten besetzt. Sein Geburtsname ist Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, doch in Anspielung auf seinen nomadischen Lebensstil wurde er später als Deif bekannt, was auf Arabisch «der Gast» bedeutet.