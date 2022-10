Dieser Nachbarschaftsstreit endete im Gerichtssaal: Weil sie an seinem Waschtag die Maschine belegte, soll ein Mann seine Nachbarin in der Waschküche attackiert und ihr mit dem Tod gedroht haben. Am Dienstag sass der gebürtige Brite vor dem Einzelrichter.

Strafgericht BS : Angriff in Waschküche – «Ich habe geweint, ihm gesagt: Lass mich in Ruhe»

1 / 3 Weil die Waschmaschine an seinem Waschtag bereits genutzt wurde, soll ein Mann ausgetickt sein. 20min/Celia Nogler Der Mann, der regelmässig Marihuana rauchte, drohte daraufhin dem Hausmeister und seiner Nachbarin. Am Dienstag wurde ihm am Basler Strafgericht der Prozess gemacht. Er wurde wegen Nötigung und Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt.

Darum gehts Weil an seinem Waschtag die Waschmaschine besetzt war, soll ein Mann völlig durchgedreht sein.

Er drohte laut Anklage seiner Nachbarin damit, sie umzubringen, und fuchtelte mit einem Messer vor dem Hauswart herum.

Der Mann wurde am Dienstag schuldig gesprochen.

Nachdem die wichtigste Zeugin nicht zur ersten Hauptverhandlung erschienen ist, musste der Prozess bereits einmal unterbrochen werden. Der Beschuldigte, der angab, regelmässig Marihuana zu konsumieren, las damals im August einen Brief vor, in dem er seine Unschuld beteuerte. Am Dienstag sagte die Nachbarin nun vor dem Gericht aus. Sie sei aus Angst nicht zum ersten Termin erschienen, erzählte die Frau mit gebrochener Stimme.

Der Angriff im April diesen Jahres habe sie nachhaltig traumatisiert. Sie habe sich vor dem verhängnisvollen Aufeinandertreffen in der Waschküche beim Beschuldigten entschuldigt, dass sie an seinem Tag die Maschine besetzt habe. Auch wollte sie ihre Wäsche augenblicklich rausnehmen, doch sie hätte gar keine Chance dazu gehabt. Der Nachbar habe sie immer wieder geschubst und ihr gesagt, dass es jetzt zu spät für Entschuldigungen sei.

«Ich habe angefangen zu schreien»

«Ich habe geweint, habe ihm gesagt: Bitte lass mich in Ruhe, das ist doch eine Bagatelle. Er hat immer wieder gesagt, dass er nun selber entscheiden kann, wie die Sache hier enden wird», so die Frau. Mit dem Finger habe er angedeutet, wie er die Kehle durchschneidet. «Ich habe dann wirklich angefangen zu schreien», so die Zeugin. Er hätte nur gelacht und gesagt er mache jetzt, was er wolle. Sie hätte zu keinem Zeitpunkt den Raum verlassen können, da er sich vor sie gestellt habe, «immer mit einer Hand an mir.»

Hinzu kommt, dass in der Wohnung des Mannes eine grössere Menge an Marihuana und Haschisch gefunden wurde. Der Brite, der keiner Arbeit nachgeht und dem Gericht angab, bis kürzlich von einem Erbe seines Vaters gelebt zu haben, konnte den Gerichtspräsidenten nicht davon überzeugen, dass er sein Leben, seit den Ermittlungen gegen ihn, in den Griff bekommen hatte.

Drei Bewerbungen und «Weed Care»-Anmeldung

Bei der Befragung gab er an, dass er seit der ersten Hauptverhandlung im August drei Bewerbungen verschickt und sich bei der Kiffer-Studie des Kantons «Weed Care» angemeldet habe. Er werde sein Gras also künftig nicht mehr illegal beziehen, so der Mann zufrieden. «Das Gericht hat nicht das Gefühl, dass Sie auf dem Weg in die richtige Richtung sind», so der Einzelrichter gegenüber dem Beschuldigten.

Was hatte sich wirklich an jenem Abend in der Waschküche in dem Mehrfamilienhaus abgespielt? Das Gericht hatte zu entscheiden, ob es der Version des Beschuldigten Glauben schenkte, der darauf beharrte die Frau hätte sich ihm gegenüber aggressiv verhalten und ihn gar an der Schulter verletzt. Oder der Nachbarin und dem Hauswart, der ebenfalls Zeuge der Auseinandersetzung war und gegenüber der Polizei aussagte, dass der Beschuldigte ein Messer dabei gehabt hätte.

Was bleibt, ist die Angst

«Was übrigbleibt von der Geschichte: Die Frau hat immer noch Angst», so der Einzelrichter. Das Gericht verurteilte den Mann wegen Nötigung, Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz und mehrfacher Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes zu sechs Monaten bedingter Freiheitsstrafe und einer Busse von 300 Franken. Freigesprochen wurde er vom Tatbestand der Freiheitsberaubung.