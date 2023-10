Angriffe auf Israel: Schweizer Familie versteckt sich in engem Bunker

Eine schweizerisch-israelische Familie steckt in der Nähe von Tel Aviv fest. Bei jeder nächtlichen Sirene geraten die jungen Kinder in Panik.

1 / 3 Zusammen mit seinen vier Kindern und seiner Frau schläft Benjamin aus Zürich in Israel in diesem engen Bunker. Privat «So müssen wir bei Sirenenalarm mitten in der Nacht nicht extra in den Bunker rennen», sagt der Familienvater. Privat Um Hilfe für die Ausreise für ihn und seine Kinder zu erhalten, habe er sich ans EDA gewandt: «Bei der Helpline bekommt man nicht wirklich Unterstützung. Das Telefonat wurde beendet mit den Worten: Toi, toi, toi.» REUTERS

Darum gehts Seit dem Angriff der Hamas auf Israel sitzt ein 35-jähriger Zürcher mit seiner Frau und seinen vier Kindern in der Nähe von Tel Aviv in einer Wohnung fest.

So eine Situation habe die Familie noch nie erlebt: Die Strassen seien leergefegt, in den Supermärkten würden gewisse Nahrungsmittel rationiert.

Nun möchte die Familie so schnell wie möglich in die Schweiz zurück.

Zusammen mit seiner israelischen Frau und seinen vier Kindern im Alter von drei bis elf Jahren sitzt Benjamin (35) aus Zürich seit Samstag in einer Wohnung in der Nähe von Tel Aviv fest. «Die Nächte verbringen wir zu sechst, eng aneinander, auf Matratzen in unserem Bunker.» Dieser befinde sich inmitten der Wohnung, bestehe komplett aus Beton und sei mit Panzer-Rollläden ausgestattet. «Eigentlich ist das bei uns das Kinderzimmer. Nun haben wir aber die Möbel herausgenommen, um Platz für uns alle zu schaffen. So müssen wir bei Sirenenalarm mitten in der Nacht nicht extra in den Bunker rennen.»

Benjamin und seine Frau machen sich grosse Sorgen um das Wohl ihrer zwei Töchter und zwei Söhne. «Wenn in der Nacht die Sirenen heulen, geraten sie in Panik und können nicht mehr schlafen. Es ist schrecklich, dass unsere Kinder schon so früh in ihrem Leben miterleben müssen, was Krieg bedeutet.»

Essen wird rationiert

Die Wohnung verlasse der Familienvater nur, wenn er unbedingt müsse. «Seit dem Beginn der Attacke durch die Hamas fordert die Polizei alle auf, zu Hause zu bleiben.» Die Strassen seien leergefegt, die meisten Läden geschlossen. Die Menschen hätten Angst. «Im Supermarkt sind gewisse Nahrungsmittel rationiert. Ich durfte zum Beispiel nur zwei Liter Milch und zehn Eier kaufen», erzählt Benjamin.

So eine Situation habe die junge schweizerisch-israelische Familie noch nie erlebt. «Wir haben in Israel schon mehrere Konflikte und Kriege miterlebt, doch so schlimm wie jetzt war es noch nie. Wir haben Angst, dass dieser Krieg noch lange anhalten wird.»



So schnell wie möglich in die Schweiz zurück

Ursprünglich plante Benjamin, am Dienstag allein von Tel Aviv nach Zürich zu fliegen – doch sein Swiss-Flug wurde gecancelt. «Aus beruflichen Gründen muss ich in die Schweiz zurück, ich kann meine Frau und die Kinder in dieser Situation aber unmöglich zurücklassen.» Um Hilfe für die Ausreise für ihn und seine Kinder aus Israel zu erhalten, habe er sich ans EDA gewandt – allerdings ohne Erfolg: «Bei der Helpline bekommt man nicht wirklich Unterstützung. Ich müsse selbst schauen, dass ich einen Flug buchen kann, hiess es am Sonntag. Das Telefonat wurde beendet mit den Worten: Toi, toi, toi.»

Benjamin fühle sich von den Schweizer Behörden im Stich gelassen. «Ich verstehe nicht, warum die Schweiz nicht mehr macht, um ihren Bürgerinnen und Bürgern in einer solchen Situation zu helfen.»

Am Montagnachmittag hat Benjamin doch noch eine Lösung gefunden: Für die gesamte Familie konnte er mit der israelischen Fluggesellschaft El Al einen Flug in die Schweiz buchen. «Ich bin erleichtert, dass wir nächste Woche wieder in der Schweiz in Sicherheit sind.» Die Tickets für die gesamte Familie hätten rund 2500 Franken gekostet.