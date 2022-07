Yamaguchi : Angriffe auf Kinder – aggressive Affen terrorisieren Stadt in Japan

Affen haben es in einer Stadt in Japan vor allem auf Kinder und ältere Menschen abgesehen. In der Stadt Yamaguchi im Südwesten des Landes sind seit dem 8. Juli 58 Menschen von den Tieren angegriffen worden. Deshalb beauftragte die Stadtregierung eine Sondereinheit damit, die Tiere ausfindig zu machen und zu betäuben.

Die Affen sind nicht an Essen interessiert, daher haben Fallen nicht funktioniert. «Sie sind so schlau und sie haben die Angewohnheit, sich anzuschleichen und von hinten anzugreifen, häufig packen sie deine Beine», sagte der Stadtbeamte Masato Saito am Mittwoch. Im Falle einer Konfrontation gelte die Anweisung: Dem Affen nicht in die Augen schauen, sich selbst so gross wie möglich aussehen lassen, dann so ruhig wie möglich ohne plötzliche Bewegungen weggehen, wie Saito sagte. «Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so etwas gesehen.»