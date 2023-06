Angriffe auf Russland: «Der wesentliche Schlag kommt erst»

Russischer Feldkommandeur

«Erstmals haben wir in unserem taktischen Raum Leoparden gesehen»

«Der Feind hat seine gesteckten Ziele nicht erreicht», sagte Sprecher Konaschenkow. Allein an zwei Orten an der Front habe das ukrainische Militär 300 Soldaten verloren, behauptete er und sprach von insgesamt mehr als 900 toten Ukrainern. Kiew kündigt seit Monaten eine Gegenoffensive an, um die von Russen besetzten Gebiete im Osten des Landes zu befreien. Diese Aktion – mehr als 15 Monate nach dem russischen Angriff auf das Nachbarland – habe am Sonntagmorgen begonnen, sei aber erfolglos geblieben, behauptete Moskau.