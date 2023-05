Solothurn: «Angst, dass es explodieren könnte» – Fahrzeug brennt lichterloh 

In Solothurn ereignete sich am Mittwochnachmittag um 13.30 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen.

Nahe der Kreuzung zwischen Gibelinstrasse und Grabackerstrasse, in der Nähe der Kulturfabrik Kofmehl in Solothurn krachten am Mittwochnachmittag um 13.30 Uhr zwei Fahrzeuge ineinander. News-Scout O.G. (15) hat das Ganze beobachtet. Wie sie sagt, sei sie als Beifahrerin im Auto in Richtung Autobahn A5 gewesen.

Polizei vor Ort

Kurz vor der Kreuzung habe sie die Videos vom Brandort gemacht. Durch das Rotlicht der Ampel hätten sie in einer Kolonne warten müssen und seien relativ nahe am brennenden Fahrzeug gewesen. «Angst vor dem Feuer hatten wir nicht. Wenn, dann hatten wir Angst, dass der Lieferwagen explodieren könnte», so der News-Scout. Sie hoffte, dass bereits jemand die Polizei und die Feuerwehr angerufen habe. Bei der Weiterfahrt in Richtung Autobahn sei ihnen jedoch bereits eine Patrouille mit Blaulicht entgegengefahren, was in ihr Erleichterung auslöste.