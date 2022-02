Russland-Ukraine-Konflikt : Angst um Angehörige in Ukraine

Kateryna und Nadia leben beide in der Schweiz. Die Angst um ihr Heimatland Ukraine und ihre Angehörigen vor Ort wächst stetig. Die beiden Frauen würden ihre Familien sofort beherbergen, wenn eine Flucht nötig wird.

Kateryna telefoniert momentan täglich mit ihrer Mutter, um herauszufinden, wie die aktuelle Lage in der Ukraine ist. Der Ausnahmezustand wurde ausgerufen und die Stromversorgung aus Weissrussland wurde abgeschnitten, dies berichtet ihr Tetiana Gorobets aus Kiew. Auch Nadia Schär ist mit ihrer in der Ukraine lebenden Mutter täglich im Kontakt und ist aufgewühlt.

Nadias Bruder will sein Land im Ernstfall verteidigen. Er macht sich wie viele andere Ukrainer und Ukrainerinnen bereit, um zu kämpfen. Nadia ist überzeugt, dass die Ukraine gut für den Ernstfall gerüstet ist: «Ich würde nicht sagen, dass es klappt, wenn Putin einmarschiert. Ich würde nicht sagen, dass er es schafft, das ganze Land zu erobern. Aber ich denke einfach an die Leute, die leiden werden, die sterben werden, an die Familien…».