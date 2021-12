Zoff zwischen Gemeinde und Feuerwehr : Angst um Sicherheit – Konolfingen laufen die Feuerwehrleute davon

Wegen eines Streits zwischen der Gemeinde und der Feuerwehr in Konolfingen laufen die Feuerwehrleute davon. Während sich Politiker und Anwohner um die Sicherheit sorgen.

In Konolfingen haben rund 30 Feuerwehrleute der Konofire ihren Dienst quittiert. Dies, weil sie sich von der Gemeinde unfair behandelt fühlen und weil sich der neue Kommandant nicht korrekt verhalten haben soll. In einem Communiqué gegenüber BERN-OST äussern sich die ehemaligen Mitglieder der Feuerwehr : « Der neue Kommandant hat sich seiner Truppe nicht vorgestellt, an Übungen war er nicht präsent ». Ausserdem beklagen die ehemaligen Mitglieder, dass ihre Versuche, das Gespräch mit dem neuen Kommandanten zu suchen, von der Gemeindeführung nicht erst genommen wurde. Im Gegenteil, ihnen wird Mobbing an dem neuen Kommandanten vorgeworfen.

Der SVP-Präsident von Konolfingen i st unzufrieden mit der mangelhafte n Kommunikation seitens der Gemeinde . In einer Gemeindeversammlung sei das Thema nicht ernst genommen worden. Die Anforderungen an die Feuerwehr seien nicht erfüllt worden, atemschutztechnisch sind es fünf Personen weniger als in der GVB vorgeschrieben. Generell sei aber die fehlende Strategie ein grosser Stolperstein, wie Marc-Theodor Habegger (SVP) weiter ausführt. Anders sieht es die Gebäudeversicherung Bern . In ihrem Ermessen erfülle die Feuerwehr Konolfingen die Mindestanforderungen, die Einsatzbereitschaft sei somit gewährleistet.

In der Gemeinde Konolfingen spürt man hingegen die Unruhe in der Bevölkerung. Die Anwohnerin Fabienne Tschirra wohnt in einem Holzhaus und macht sich Sorgen, dass im Ernstfall das momentane Chaos bei der Feuerwehr schwerwiegende Folgen haben könnte, eine Meinung die sie mit der lokalen Restaurantinhaberin Hedi Gerber teilt. Da so viele Feuerwehrleute auf einen Streich den Dienst quittiert haben, ist Konolfinger Samuel Burger besorgt um den Verlust von Know-how und Erfahrung. Neue Leute zu rekrutieren und zu schulen sei viel Arbeit.

Wie sich der Streit zwischen Gemeinde und Feuerwehr in Konolfingen entwickeln wird, wird sich noch zeigen. Aktuell such t die Konofire aktiv nach neuen Mitgliedern. Die Gemeinde war auf Anfrage nicht erreichbar.

