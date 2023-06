Telefonphobie: Angst vor Anrufen – vor allem Jüngere leiden darunter

1 / 5 Manche Menschen hassen es, zu telefonieren. (Symbolbild) Getty Images Sie schreiben lieber Textnachrichten oder E-Mails oder bevorzugen Sprachnachrichten. (Symbolbild) Getty Images/iStockphoto Um einen Termin auszumachen, sind sie froh, wenn sie einen Termin online reservieren können. (Symbolbild) 20min/Anna Bila

Darum gehts Telefongespräche kosten manche Menschen viel Überwindung (20 Minuten berichtete).

Experten erklären, warum manche Menschen Angst vor dem Telefonieren haben und was man dagegen tun kann.

Darum fällt es manchen Menschen schwer, zu telefonieren

Gemäss Mentalcoach Judith Wirth kann man eine Telefonphobie unter anderem auf die Angst vor Kontrollverlust zurückführen. «Ein Telefonat ist live und direkt. Das Problem ist, dass man sein Gegenüber aber nicht sieht und nicht einschätzen kann, wie der Gesprächspartner reagieren wird und wohin das Gespräch führt.» Da man weder die Körpersprache noch die Gestik oder Mimik des Gegenübers mitbekommt, fühlen sich die Betroffenen der Situation ausgeliefert. Auch ein tiefer Selbstwert und die Angst vor Ablehnung oder Blossstellung können eine Rolle spielen. «Die Betroffenen befürchten, etwas Dummes zu sagen, Fragen nicht beantworten zu können oder dem Gegenüber nicht zu gefallen.» Bei einer Sprach- oder Textnachricht könne man das umgehen: «Die Unmittelbarkeit fehlt hier. Man muss nicht sofort reagieren, sondern hat Zeit, zu überlegen, wie man antwortet und argumentiert.»

Online-Termine gehören zum Alltag

Dieses Verhaltensmuster grundsätzlich zu pathologisieren, hält Spielmann für falsch: «Es sind schlicht und einfach Situationen, die von manchen Menschen als unangenehm empfunden und deshalb gemieden werden. Viele Menschen kommunizieren lieber von Angesicht zu Angesicht. Sie müssen das Gegenüber sehen und die Emotionen spüren.» Das sei schon früher so gewesen. Mit der Digitalisierung hätten sich aber neue Kommunikationswege ergeben und der Stellenwert des Telefonierens habe damit abgenommen. Auch Wirth sagt: «Heute lässt sich ein Grossteil online erledigen. Die Möglichkeit, ohne sprechen zu kommunizieren, hat enorm zugenommen.» Mittlerweile lassen sich Arzttermine online abmachen, Tischreservation online durchführen oder Essenslieferungen per App bestellen. «Das wird oftmals als einfacher, angenehmer und schneller empfunden.» Einen Unterschied zwischen den Geschlechtern stellen weder Wirth noch Spielmann fest.

Vor allem jüngere Menschen betroffen

Laut Wirth sind hauptsächlich jüngere Personen betroffen. Gerade in einer Zeit, in der zunehmend auf andere Arten kommuniziert wird, habe es die jüngere Generation verlernt, zu telefonieren. «Ein Grossteil spielt sich digital ab. Man kommuniziert über Social Media und textet den Freunden, anstatt zu telefonieren», so Wirth. Gemäss Spielmann fehlt den Jungen die Routine. «Früher lernte man im persönlichen Kontakt mit Menschen Empathie. Heute werden Gefühle mit Emojis anstelle von Gesichtsausdrücken oder Stimmlagen gezeigt.» Dadurch hätten junge Menschen nie gelernt, das Gegenüber einzuschätzen. «Mit dieser Unsicherheit in ein Telefonat zu gehen, hinterlässt ein ungutes Gefühl, insbesondere wenn man mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Das führt dazu, dass man vor jedem Telefonat Angst hat und es deshalb vermeiden will. Das ist ein Teufelskreis.»

Leidensdruck bei Betroffenen kann gross sein

«Im privaten Umfeld kann man das Telefonieren gut umgehen, da vieles online erledigt werden kann», sagt Wirth. Personen, die im beruflichen Umfeld damit konfrontiert seien, leiden hingegen sehr. «Teilweise können sie nicht mehr schlafen und müssen sich morgens übergeben, weil sie so gestresst sind.» Sie selbst habe eine Person betreut, die aufgrund von Mobbing in der Schulzeit an einer Sprechangst litt, die sich unter anderem in einer Telefonphobie zeigte: «Der Mann musste in seinem Job viele Telefonate machen und litt täglich unter Übelkeit.» Betroffenen rät Wirth zu Selbstmanagementmethoden, um den Stress kontrollieren zu können. So könne man sich nach einem durchgeführten Telefonat eine Kaffeepause gönnen. Auch das Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen könne helfen: «Das zeigt, dass man nicht alleine ist und man kann sich gegenseitig unterstützen.» Wenn es den Alltag oder das Berufsleben so stark beeinflussen sollte, dass man darunter leidet, sollte man sich aber professionelle Hilfe holen.

Das können Firmen und das private Umfeld tun

Neben Seminaren zu Selbstmanagement-Techniken, wie Atemübungen oder Muskelentspannungen in Stresssituationen, können Firmen durch spezifische interne Schulungen die Telefonkompetenz der Mitarbeitenden stärken: «Solche Kurse geben den Betroffenen mehr Kontrolle über das Telefonieren, sodass sie weniger Angst davor haben», sagt Wirth. Spielmann hält den Arbeitsort für ein gutes Umfeld, wo man das Telefonieren lernen kann. «Indem man seinen Kolleginnen und Kollegen zuhört, kann man viel lernen und so eine Routine entwickeln.» Was man auf keinen Fall tun sollte: «Kolleginnen und Kollegen sowie das private Umfeld sollten die Telefonate nicht für die Betroffenen übernehmen. Durch ein Vermeidungsverhalten wird das Problem nicht gelöst.»

Hast du Angst vor dem Telefonieren? Nein, mir macht das überhaupt nichts aus. Nein, ich telefoniere sogar sehr gerne. Ja, ich habe sehr viel Angst und vermeide es grundsätzlich. Kommt darauf an, mit wem ich telefonieren muss. Ich will nur die Antworten sehen.