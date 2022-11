Gym Anxiety: Tipps gegen die Angst vor dem Fitnessstudio

1. Sprich mit einem Personal Trainer und gönne dir einen sanften Start

Seriöse Gyms bieten eine Einführungs-Session an, bei der du in einem persönlichen Gespräch mit Mitarbeitenden eine Führung durchs Gym erhältst. Vielleicht kannst du auch gleich ein Personal Training buchen, bei dem dir alle Bewegungsabläufe und Geräte genau erklärt werden.

2. Nimm eine Begleitung mit

Das war früher so, heute freue ich mich darauf. Ja, ich kenne dieses Gefühl, aber überwinde mich dann. Ich finde nur schon die Vorstellung angsteinflössend, deshalb gehe ich nicht (mehr) ins Gym. Nein, ich fühle mich wohl, sobald ich Sport machen kann – das war schon immer so. Ich war noch nie in einem Gym.

3. Besuche einen Gruppenkurs

Vielleicht ist das Trainieren an Geräten, an denen du in der Regel auf dich allein gestellt bist, (noch) nicht dein Ding. Buche für den Anfang eine Fitness-Stunde, bei dem Instruktorinnen und Instruktoren dich und andere coachen. Und keine Angst: Die anderen Teilnehmenden haben weniger Zeit, dich zu beobachten, als du wahrscheinlich meinst. Falls doch, strengen sie sich selbst einfach zu wenig an.