Basel: Angst vor dunklen Parkhäusern – Hälfte der Lichter bleibt zum Stromsparen aus

Zwei Personen, die regelmässig Basler Parkhäuser nutzen, äussern ihre Befürchtungen. Menschen fühlen sich aus verschiedenen Gründen in Parkhäusern unwohl. Dass nun die Lichter in den unterirdischen Autolagern heruntergedreht werden, verstärke dieses Gefühl zusätzlich. Auch LDP-Grossrätin Annina von Falkenstein findet, Stromspar-Massnahmen dürfen nicht auf die Kosten des Sicherheits-Empfindens der Menschen gehen.

Darum können Parkhäuser der Horror sein

Schon allein um in einem engen Bereich, wo viele Autos manövrieren, Unfälle zu verhindern, ist es wichtig, dass die Lichtverhältnisse gut sind. Aber das Licht spielt auch im Hinblick auf Kriminalität und das Sicherheitsempfinden eine wichtige Rolle. So kam das US-Justizdepartement bereits 1996 zum Schluss, dass die schlechten Sichtverhältnisse in Parkhäusern kritisch sind. In einer Fallstudie wurden durch bessere Beleuchtung etwa Einbruchdiebstähle in Autos massiv reduziert.