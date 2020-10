Der 3. November und damit der Präsidentschafts-Wahltag in den USA rückt näher. In den Umfragen liegt nach wie vor Joe Biden vorne, die TV-Debatte und die Coronavirus-Infektion von Präsident Donald Trump haben den Vorsprung des Demokraten noch ausgebaut. Nun beginnen sich erste Republikaner öffentlich Sorgen zu machen. So beispielsweise Ted Cruz, der Trump 2016 beim Vorwahlkampf innerhalb der Grand Old Party unterlegen war. «Ich mache mir Sorgen», sagte der texanische Senator gegenüber dem Nachrichtensender «CNBC». «Die Situation ist extrem volatil.» Die Spanne zwischen den möglichen Wahlresultaten sei so riesig wie er es noch nie erlebt habe, sagt Cruz.