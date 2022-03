Kämpfen bis zum Ende : Angst vor Folter – ukrainische LGBT-Community fürchtet die russische Invasion

Sollte die Ukraine den Krieg gegen Russland verlieren, könnte das schwere Folgen für die ukrainische LGBT-Community haben. Ein Mitglied der Kiew Pride und ein ukrainischer Soldat schildern 20 Minuten die Lage.

Edward Reese ist Projektassistent der Kiew Pride und eine aktivistische Person in der Ukraine. Die Beschaffung von Hormonmedikamenten oder Grenzübertritte, weil die Dokumente nicht unbedingt mit der Identität übereinstimmen, sind oft schwierig für trans Menschen. Die ukrainischen LGBT-Organisationen arbeiten zusammen, um diese Probleme zu lösen, so helfen sie sich etwa gegenseitig mit Medikamenten aus und koordinieren die Flucht aus dem Land. Sie stehen in ständigem Kontakt mit den Behörden in Europa. Tatsächlich gibt es auch Erfolgsgeschichten, wie Edward weiss: «Wir wissen bereits von erfolgreichen Geschichten von Leuten, die die Grenze überquert haben, es aus der Ukraine rausgeschafft haben und nun in europäische Länder unterwegs sind, wie nach Deutschland, Ungarn und Polen und so weiter. Wir haben Kontakte in diesen Ländern, die ihnen helfen, eine Unterkunft und etwas zu essen zu finden, um sich für den Moment niederzulassen.»